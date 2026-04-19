baldarelli accademico dei georgofili

Francesco Baldarelli è stato nominato Accademico dei Georgofili, un'istituzione riconosciuta come la più antica al mondo dedicata allo studio di agronomia, economia e geografia agraria. La nomina è stata annunciata recentemente e lo inserisce tra i membri di questa storica associazione. Baldarelli, che ha una lunga carriera nel settore, entra così a far parte di un organismo che si occupa di promuovere e diffondere conoscenze nel campo agricolo.

Francesco Baldarelli (in foto) è stato nominato Accademico dei Georgofili, la più antica al mondo nel promuovere gli studi di agronomia, economia e geografia agraria. Baldarelli, presidente del Consorzio olio Dop di Cartoceto, è stato insignito del prestigioso riconoscimento l’altroieri, a Firenze, in occasione dell’inaugurazione del 273esimo anno accademico. Baldarelli è stato proposto dal professor Natale Giuseppe Frega, già preside della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche e accademico emerito. "La nomina di Baldarelli quale Accademico Aggregato – si legge nel comunicato – è dovuta al suo lungo e prestigioso curriculum, in particolare per il costante impegno nell’agricoltura sia come imprenditore del settore sia come uomo al servizio delle istituzioni (già sindaco di Fano ed europarlamentare)".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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