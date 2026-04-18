Serena Stefani è accademico dei Georgofili

Il 18 aprile 2026, a Arezzo, Serena Stefani è stata riconosciuta come accademico dei Georgofili, una delle più antiche e prestigiose istituzioni italiane nel settore degli studi agronomici e ambientali. Stefani ricopre anche il ruolo di presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e di vicepresidente di ANBI Toscana. La nomina si aggiunge alle sue responsabilità in ambito agricolo e ambientale.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarn o e vicepresidente di ANBI Toscana, è A ccademico dei Georgofili, una delle più autorevoli istituzioni italiane nel campo degli studi agronomici e ambientali. La nomina è stata ufficializzata oggi a Firenze, nel corso della cerimonia che si è svolta nella storica Sala delle Conferenze dell’Accademia, fondata nel 1753, alla presenza dei professionisti insigniti al termine del 2025. A sottolineare il valore del riconoscimento è stato il presidente dell’Accademia, Massimo Vincenzini: «Un riconoscimento con cui la comunità scientifica attesta il suo impegno per l’agricoltura e il territorio».🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serena Stefani è accademico dei Georgofili Notizie correlate Inaugurato anno accademico Georgofili:“Il momento difficile ma si deve seguire la scienza"Firenze, 17 aprile 2026 - Si è svolta stamani a Palazzo Vecchio la cerimonia di inaugurazione del 273/o anno accademico dell'Accademia dei... Serena Stefani, riconfermata alla guida di Cia ArezzoArezzo, 9 febbraio 2026 – Serena Stefani, imprenditrice agricola casentinese, è stata riconfermata alla guida di Cia Arezzo.