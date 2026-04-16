‘Fiera verde – tradizioni e sapori’ | a Marsciano il florovivaismo incontra l’artigianato e l’enogastronomia

A Marsciano si terrà la XXVI edizione di ‘Fiera Verde – Tradizioni e sapori’ nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile. La manifestazione si concentra sul florovivaismo e sulla promozione delle produzioni agricole, artigianali e enogastronomiche locali. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge diversi espositori provenienti dalla regione. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale che richiama visitatori e appassionati del settore.

Marsciano è pronta per la XXVI edizione di ‘Fiera Verde – Tradizioni e sapori’, manifestazione dedicata al florovivaismo e alla valorizzazione delle produzioni agricole, artigianali ed enogastronomiche del territorio, che si terrà sabato 18 e domenica 19 aprile. Al taglio del nastro, in programma.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Una domenica immersa nel verde: viaggio tra tradizioni e sapori dimenticatiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) MESAGNE -... Ad Avellino la rassegna Confesercenti: cinque giorni dedicati a enogastronomia, artigianato e commercioDal 19 al 23 marzo iniziative lungo Corso Vittorio Emanuele per promuovere l'identità locale e sostenere l'economia cittadina L’ultima giornata sarà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il 18 e 19 aprile torna Fiera Verde a Marsciano; Fine settimana con la Fiera verde: Insieme per promuovere buone pratiche e innovazione. Tra le attrazioni i mini pony più piccoli d'Italia; Fiori e piante a Marsciano: la Fiera Verde torna in aprile; Scavi, fiera archeo-agricola a Pompei: tre giorni tra tradizione, cibo e sostenibilità. A Marsciano la 26esima Fiera Verde il 18 e 19 aprileLa manifestazione fieristica dedicata al florovivaismo, giunta alla 26ma edizione, quest’anno si rinnova con un ricco programma di eventi collaterali ... iltamtam.it C’è la Fiera Verde: Un presidio dell’agricolturaMARSCIANO – Tutto pronto a Marsciano per la 26ma edizione di Fiera Verde, l’appuntamento fieristico dedicato al comparto florovivaistico, ... lanazione.it Fiera del Verde | Ancignano - facebook.com facebook