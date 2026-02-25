Ad Avellino la rassegna Confesercenti | cinque giorni dedicati a enogastronomia artigianato e commercio

La rassegna organizzata da Confesercenti ad Avellino nasce per rilanciare il commercio locale e valorizzare le tradizioni culturali e gastronomiche della zona. La manifestazione, in programma dal 19 al 23 marzo, coinvolge negozi, artigiani e produttori che presentano i loro prodotti al pubblico. Durante i cinque giorni, il centro della città si anima di stand, degustazioni e iniziative che attirano residenti e visitatori. Sono attese numerose persone interessate a scoprire le eccellenze del territorio.

Dal 19 al 23 marzo iniziative lungo Corso Vittorio Emanuele per promuovere l'identità locale e sostenere l'economia cittadina L'ultima giornata sarà dedicata alla promozione dei negozi di Avellino, con l'intento di evidenziare il ruolo che il commercio di prossimità svolge per l'intera comunità. La manifestazione sarà organizzata a costo zero sia per il Comune, che per commercianti e aziende che parteciperanno, grazie alle risorse e alle collaborazioni che Confesercenti metterà in campo autonomamente. Per come è stata congegnato, l'evento non avrà ricadute sulla mobilità cittadina e sarà perfettamente integrato nel contesto urbano, con punti raccolta dei rifiuti, affinché sia ad impatto zero sull'ambiente.