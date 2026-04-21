A Agrigento, il settore artigianale conta circa 5.600 attività. Queste imprese stanno affrontando crescenti difficoltà legate all’aumento delle imposte e dei costi dell'energia. La situazione mette alla prova la tenuta del tessuto produttivo locale, evidenziando le sfide che le imprese artigiane devono affrontare quotidianamente. La crescita del talento artigianale, che spesso raggiunge notorietà internazionale, si scontra con le difficoltà derivanti dalla pressione fiscale e dai costi energetici.

Il tessuto produttivo della provincia di Agrigento, che conta circa 5.600 attività artigianali, sta affrontando una prova di resistenza senza precedenti a causa del pesante carico fiscale e dei costi energetici in ascesa. Mentre le eccellenze locali esportano il proprio valore verso mercati internazionali come gli Stati Uniti e il Canada, la sopravvivenza delle botteghe è messa a rischio da una pressione tributaria che raggiunge il 57,4% e da una gestione burocratica estremamente complessa. Tra l’eredità dei cinque secoli e il successo oltreoceano. Esiste un comparto che trasforma la materia prima in patrimonio culturale, operando spesso lontano dai riflettori commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artigianato ad Agrigento: il talento conquista il mondo, il fisco schiaccia

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