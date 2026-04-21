Il centro di arti marziali di Pisa organizza tre sessioni di prova dedicate al Hwa Rang Do, una disciplina presente nel territorio da circa vent’anni. Durante gli incontri, i partecipanti potranno conoscere le tecniche di base e le caratteristiche della pratica. L’evento si concluderà con un apericena presso il lago, aperto a tutti gli interessati. L’iniziativa mira a coinvolgere chi desidera avvicinarsi a questa arte marziale in modo informale.

Il Hwa Rang Do di Pisa è lieta di invitarvi a tre lezioni nelle quali potrete scoprire i fondamenti della nostra arte marziale, attiva nel nostro territorio da quasi vent’anni. Tre domeniche di Maggio nella splendida cornice del Lago dei Cavalieri, dove potremo allenarci insieme e a seguire.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Si parla di: Arti marziali e apericena al lago.

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