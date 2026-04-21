Arti marziali e apericena al lago
Il centro di arti marziali di Pisa organizza tre sessioni di prova dedicate al Hwa Rang Do, una disciplina presente nel territorio da circa vent’anni. Durante gli incontri, i partecipanti potranno conoscere le tecniche di base e le caratteristiche della pratica. L’evento si concluderà con un apericena presso il lago, aperto a tutti gli interessati. L’iniziativa mira a coinvolgere chi desidera avvicinarsi a questa arte marziale in modo informale.
Il Hwa Rang Do di Pisa è lieta di invitarvi a tre lezioni nelle quali potrete scoprire i fondamenti della nostra arte marziale, attiva nel nostro territorio da quasi vent’anni. Tre domeniche di Maggio nella splendida cornice del Lago dei Cavalieri, dove potremo allenarci insieme e a seguire.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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