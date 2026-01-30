Arti marziali - Karate Bodymind brilla al Città di Pisa

Secondo posto finale per società nella categoria agonisti e il quarto nella classifica generale (agonisti e pre-agonisti) alla " Coppa Città di Pisa " di karate. Continua, dunque, il momento positivo della Bodymind di Gossi di Montecarlo. I suoi tesserati sono stati protagonisti in diverse finali. Nei pre-agonisti oro nella categoria "palloncino" per Paolo Bertoncini (Virtus Orentano), argento per Narciso Bivol e bronzo per Tommaso Mandracchia. Nella categoria (kumite) Under 10, oro per Agata Canigiani, argento per Leonardo Mazzoni e bronzo per Gioele Dali. Altre medaglie per: Francesco Bruni (argento nella categoria (kumite) Under 12 e oro per Diego Bertozzi nel parakarate (kata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

