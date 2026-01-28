Arti marziali - Karate Shotokan brilla al Città di Pisa

Il Karate Shotokan Porcari torna a casa con ottimi risultati dalla

Brillanti risultati per Karate Shotokan Porcari alla " Coppa Città di Pisa ". Alessandro Baccili ha esordito alla sua prima gara (praticante solo da tre mesi) nella categoria "Fanciulli" cinture bianche (8-9 anni), piazzandosi secondo nel gioco del palloncino (combattimento contro avversario simulato) e medaglia d’oro nel kata, sbaragliando ben venti avversari. Per la stessa categoria, ma cintura gialla, Francesco Bernacchi ha disputato buone prove nel palloncino e nel kata. Nella categoria "Ragazzi" (10-11 anni) Federico Francesconi, a fronte di trenta avversari, è riuscito a conquistare il primo posto nel kata ed un bronzo nel kumite (combattimento con avversario). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Accademia Karate Arezzo si conferma tra le realtà più solide nel panorama delle arti marziali.

