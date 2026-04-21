Arte e solidarietà Tappeto di fiori creato in carcere

Un gruppo di artigiani ha realizzato un tappeto di fiori secchi all’interno di una casa circondariale. La creazione, che coinvolge tecniche di antichi mestieri, è stata guidata da un esperto del settore. L’opera è stata realizzata con l’obiettivo di coniugare arte e solidarietà, coinvolgendo i detenuti nel progetto. La composizione, composta da fiori secchi, è stata creata in un contesto di condivisione e collaborazione.

Antichi mestieri e solidarietà: il gruppo Infioratori Versiliesi guidati dall’instancabile Angelo Tabarrani ha realizzato un tappeto di fiori secchi (nella foto) nella casa circondariale di Lucca. Hanno partecipato alla realizzazione di questa opera Leonardo Benassi, Marco Da Castagnori, Eleonora Benassi e Cristina Tronchi, tutti studenti della Accademia delle Belle Arti di Carrara. La realizzazione dell’opera, una tradizione che va avanti da undici anni, è stata possibile grazie alla autorizzazione necessaria del ministero che è stata concessa per la disponibilità dimostrata dalla direttrice della casa circondariale di Lucca alla quale...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte e solidarietà. Tappeto di fiori creato in carcere Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Grosseto si tinge di verde: fiori e solidarietà per la lotta oncologicaIl cuore di Grosseto si prepara a trasformarsi in un’area verde per celebrare la solidarietà durante l’11 e il 12 aprile, in occasione della... Controlli a tappeto nel carcere di San Donato: scovati e sequestrati sette telefoniniSette telefonini sequestrati nel carcere di San Donato di Pescara grazia all’operazione condotta dentro l’istituto dalla polizia penitenziaria. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arte e solidarietà. Tappeto di fiori creato in carcere; A El Salvador il maestoso tappeto di sale El Salvador per la processione del Venerdì Santo; Statue sacre danneggiate: indagini a tappeto; Controlli a tappeto della Polizia ad Avezzano: tolleranza zero su alcol ai minori, droga sequestrata e auto rubata recuperata. Arte e solidarietà. Tappeto di fiori creato in carcereAntichi mestieri e solidarietà: il gruppo Infioratori Versiliesi guidati dall’instancabile Angelo Tabarrani ha realizzato un tappeto di fiori secchi (nella foto) nella casa circondariale di Lucca. Han ... lanazione.it Altro che turco: quel tappeto di Palazzo Pitti è cinese. La scoperta di Ca' FoscariLa storica dell'arte Ilenia Pittui, vincitrice di una borsa europea, ha scovato un'origine che può riscrivere i traffici del XVII secolo: «Un ricamo Macao, fibre e lettere cinesi». Presto i confronti ... veneziatoday.it “Tappeto di fragole” è un singolo dei Modà, scritto da Francesco Silvestre e pubblicato il 18 novembre 2011 come settimo estratto dall’album "Viva i romantici". Il brano si configura come una ballata intensa e sentimentale, che affronta temi come l’amore, la no - facebook.com facebook Poetto, dopo la folla in spiaggia resta un tappeto di rifiuti. I titolari dei chioschi: «E i bagni sono sempre chiusi» x.com