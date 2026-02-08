Klimt ispira giovani artisti a Pozzallo | la mostra Frammenti forme e colore tra arte studio e futuro

I giovani artisti di Pozzallo si sono riuniti ieri alla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo” per una mostra dedicata a Klimt. L’esposizione intitolata “Frammenti, forme e colore” richiama il grande artista austriaco e accende nuove speranze tra chi sogna di fare arte. La mostra, aperta da poco, segna un ritorno importante di un progetto nato tre anni fa a Scicli e ora rilanciato tra le mura di Pozzallo.

Pozzallo, un omaggio a Klimt che risuona tra arte, studio e futuro: la mostra “Frammenti, forme e colore” ha aperto ieri le sue porte alla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”, segnando un ritorno significativo per un progetto nato tre anni fa a Scicli. L’evento, curato da Gabriela Costache e Simona Giugliano attraverso GOART&LAB, non si limita a una semplice esposizione, ma rappresenta un’immersione nel linguaggio e nell’eredità di Gustav Klimt, filtrata attraverso lo sguardo e l’interpretazione di giovani artisti. L’inaugurazione, avvenuta il 7 febbraio, ha visto una partecipazione intensa, testimoniando un vivo interesse per l’arte e la cultura nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

