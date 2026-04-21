Al Salone del Mobile, Brun Fine Art si è distinta presentando pezzi che combinano arte e arredo, portando in mostra elementi di classic design. La collezione si caratterizza per l’uso di materiali rari e lavorazioni raffinate, che richiamano suggestioni di epoche passate. La proposta si focalizza sulla fusione tra elementi artistici e funzionali, offrendo un punto di vista diverso nel panorama del design contemporaneo.

Brun Fine Art grande protagonista del Salone del Mobile: dall’incontro tra materiali rari e maestria tecnica nascono opere in cui arte e arredo si fondono in modo inscindibile, oggetti di estrema rarità, tutti pezzi unici, concepiti per attraversare i secoli senza perdere forza espressiva come la scultura in marmo raffigurante Venere, Le Figura di Pagoda di Bonazza, la Statua raffigurante Phoebus di Joseph Gott, la Cabinet in stile Barocco del XVII sec. Ovvero il ’ classic design ’: un’idea di opere senza tempo, capaci di superare le epoche e continuare a parlare ad ogni generazione come testimoni silenziosi di bellezza. A Raritas Brun Fine Art offrirà una suggestione di ciò che era un ambiente del passato, con l’obiettivo di suscitare emozione e curiosità nel visitatore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arte e arredo insieme. Antiche suggestioni di ’classic design’

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