Sul lungo Corso Garibaldi a Cremona si è appena conclusa una fase di abbandono e silenzio. Le vecchie fioriere sono state sostituite, il verde secco rimosso e gli spazi vuoti riempiti con soluzioni moderne. L’amministrazione comunale ha scelto di intervenire con un progetto che unisce design innovativo e sostenibilità, puntando a ridare vita a una delle zone più frequentate della città.

Sul lungo asse di Corso Garibaldi, a Cremona, si è chiusa una stagione di silenzi e abbandono. Dopo anni di fioriere sgangherate, verde secco e spazi inutilizzati, l’amministrazione comunale ha deciso di rilanciare il cuore della città con un intervento di design e sostenibilità che non si limita a un semplice restauro. Quasi esattamente un mese fa, il 28 gennaio 2026, sono state posate due nuove fioriere in acciaio e legno riciclato, frutto di un investimento di 23mila euro finanziato dal Comune e realizzato in collaborazione con Aem, l’azienda municipale che gestisce servizi energetici e ambientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’arredo urbano di Corso Garibaldi si rinnova con interventi sostenibili e design innovativo

