Ars Manualis mercatino d' artigianato artistico
Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'arte e dell'artigianato di alta qualità. Dal 23 al 25 aprile 2026, si terrà "Ars Manualis - L'Eredità dei saperi", un evento dedicato all'Artigianato Artistico Toscano. Organizzata con il patrocinio e la collaborazione di Conartigianato Firenze, la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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