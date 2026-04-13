Superkaos | a Montelupo mercatino delle pulci e artigianato
Il centro storico di Montelupo Fiorentino si appresta ad accogliere domenica 19 aprile 2026 l’evento intitolato
Il centro storico di Montelupo Fiorentino si prepara a ospitare l'evento "Superkaos!", previsto per domenica 19 aprile 2026. L'iniziativa è curata dai negozianti soci de "Il Borgo degli Arlecchini" e gode del patrocinio dell'amministrazione comunale, configurandosi come un momento di richiamo per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Il mercatino delle pulci al parco acquaticoNel parcheggio del parco acquatico Acquatica park a Milano, in zona Baggio, è nato il Mercatino delle pulci, un nuovo appuntamento per chi ama...
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