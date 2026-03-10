A Grezzana il mercatino dell’artigianato

A Grezzana si tiene nuovamente il mercatino dell’artigianato “Curiosando qua e là per Grezzana” che si svolgerà sabato 14 marzo dalle 9 alle 18 in Piazza Carlo Ederle. L’evento prevede l’esposizione di prodotti artigianali e oggetti fatti a mano, con la partecipazione di diversi artigiani locali. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nella piazza principale del paese.

Torna il mercatino dell'artigianato "Curiosando qua e là per Grezzana", in programma sabato 14 marzo dalle 9 alle 18 in Piazza Carlo Ederle. La manifestazione è organizzata dall'Associazione ArteAnima Verona con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue realtà creative, favorendo un'occasione di incontro tra cittadini, visitatori, artigiani e commercianti locali in una cornice primaverile nel cuore del paese.