Violento terremoto a Cuba | magnitudo 6 paura tra la popolazione

Un terremoto di magnitudo 6 si è verificato nel pomeriggio nelle acque a sud-est di Cuba, causando paura tra la popolazione. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell’isola, portando a momenti di tensione e preoccupazione tra i residenti. Non sono ancora stati segnalati danni o vittime. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Cuba ha vissuto ore di forte apprensione dopo una scossa di terremoto di magnitudo 6 registrata nel pomeriggio nelle acque a sud-est dell’isola. Il sisma, rilevato dai principali centri di monitoraggio, è stato localizzato al largo dell’area orientale, con ipocentro a circa 15 chilometri di profondità. Al momento non vengono riportate vittime né danni di rilievo, ma la popolazione, già provata da una fase critica per i servizi essenziali, ha segnalato momenti di panico e evacuazioni precauzionali. L’evento sismico è stato avvertito in diverse località dell’est del Paese, dove in molti hanno lasciato le abitazioni per timore di repliche. Le autorità locali hanno invitato a mantenere la calma e a seguire le indicazioni della protezione civile, mentre proseguono le verifiche su edifici e infrastrutture nelle zone più vicine all’epicentro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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