L’assedio Usa stritola Cuba e anche la sanità rischia il collasso

L’assedio degli Stati Uniti a Cuba continua senza sosta, influenzando diversi settori dell’economia e della società. Le restrizioni commerciali e finanziarie imposte dagli Stati Uniti limitano le attività del Paese caraibico, mentre il sistema sanitario locale si trova a dover affrontare crescenti difficoltà. La situazione ha causato una crisi nei servizi medici e nella disponibilità di risorse essenziali.

L’ assedio statunitense a Cuba non conosce respiro e per il Paese caraibico la sfida per la sopravvivenza si fa sempre più dura: il blocco delle forniture energetiche e i continui black-out pongono un severo pregiudizio alla continuità dei servizi essenziali al Paese governato dal presidente Miguel Diaz-Canel, la pressione militare esercitata dagli States con l’operazione Southern Spear nel Mar dei Caraibi pende come una Spada di Damocle, la morsa delle sanzioni rischia di isolare dal mondo l’Isla Grande. Cuba nel mirino di Trump. Tutto si può dire delle inefficienze e dei limiti del regime socialista di L’Avana, ma nessuna minaccia alla sicurezza nazionale statunitense sembrava emergere da un Paese che rimane nella lista degli “sponsor del terrorismo” e vede la sua popolazione stremata per il soffocante incedere della morsa americana. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’assedio Usa stritola Cuba e anche la sanità rischia il collasso Articoli correlati Cuba sull’orlo del collasso: senza il petrolio di Maduro l’economia dell’isola rischia il blackout totaleLa cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti mette in crisi il fragile equilibrio economico cubano. Leggi anche: Cuba, il rischio collasso tra attacchi ai motoscafi e minacce Usa al regime