Una scia luminosa illumina i cieli del Sud Italia all’alba lo spettacolo è bello ma si tratta di space debris | cos’è e perché non c’è alcun pericolo per chi si trova a Terra

All’alba, nei cieli del Sud Italia, è stata visibile una lunga scia luminosa che ha suscitato curiosità tra i residenti di regioni come Campania, Puglia e Basilicata. Si tratta di un fenomeno noto come “space debris”, ovvero detriti spaziali in orbita. Nonostante l’aspetto spettacolare, gli esperti assicurano che questi frammenti non rappresentano alcun rischio per le persone o le strutture sulla Terra.

Una lunga scia luminosa nei cieli del Sud, poco prima dell’alba, ha attirato l’attenzione di molti tra Campania, Puglia e Basilicata. Uno spettacolo suggestivo, ma con una spiegazione molto più “terrestre” di quanto si possa immaginare: si tratta con ogni probabilità di detriti spaziali rientrati nell’atmosfera. Le immagini raccolte e analizzate dall’ Osservatorio Astronomico di Capodimonte indicano infatti che a disintegrarsi sia stato un vettore utilizzato per il lancio di satelliti. Una volta rientrato, il razzo ha preso fuoco a contatto con l’atmosfera, frammentandosi e generando la scia luminosa osservata. Un fenomeno spettacolare ma tutt’altro che raro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

All’alba scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: non è una stella ma un rifiuto spazialeAll’alba del 13 aprile nel Sud Italia una scia luminosa è stata avvistata su Campania, Puglia e Molise.

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