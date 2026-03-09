Agliano | incontro sul tumore al seno storie vere e prevenzione
Agliano Terme ospita un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, organizzato nell'ambito del progetto
Il progetto La Regione si colora di rosa arriva ad Agliano Terme per un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, fissato per giovedì 12 marzo alle ore 21 nel salone comunale. L’iniziativa vede la collaborazione tra l’Amministrazione locale e il Comitato ANDOS O.D.V. di Torino, con ingresso per tutta la cittadinanza. L’appuntamento non è solo una semplice conferenza, ma rappresenta un tassello fondamentale di un percorso più ampio che copre l’intero arco temporale 2025-2026. La scelta di utilizzare lo spazio pubblico del salone comunale indica una volontà di portare il dibattito sulla salute femminile direttamente nel cuore della comunità, rendendo accessibile l’informazione a chiunque voglia partecipare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
