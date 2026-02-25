truffa del finto maresciallo fugge in treno ma viene preso gioielli restituiti alla vittima

Un uomo coinvolto nella truffa del finto maresciallo fugge in treno, ma viene rapidamente arrestato. La causa è una telefonata convincente che ha indotto una persona anziana a consegnare gioielli preziosi. I poliziotti intercettano il sospetto durante il viaggio e recuperano gli oggetti rubati. La vittima riceve i propri ori, che erano stati sottratti con l’inganno, e si rafforza la lotta contro queste truffe frequenti. La vicenda si conclude con la restituzione degli oggetti alla persona interessata.

Vittima della "classica" truffa, in voga in questo periodo in danno di persone anziane, torna in possesso degli ori che le erano stati sottratti. I preziosi sono stati restituiti ieri, a poco più di un mese dal fattaccio. Da una truffa conclusasi, per fortuna, nel migliore dei modi grazie alle pregevoli indagini dei carabinieri della stazione di Sinalunga, ma anche dei colleghi romani, e degli agenti della Polfer, che hanno fermato il truffatore. La dinamica è quella tradizionale: la telefonata del finto maresciallo con la quale si avverte una persona che un suo congiunto è rimasto coinvolto, spesso responsabile, in un incidente stradale.

