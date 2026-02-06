Precipita da una nave da crociera sotto gli occhi dei soccorritori e muore tragedia al porto di Civitavecchia

Un uomo è morto questa mattina al porto di Civitavecchia dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera. I soccorritori, arrivati per un’altra emergenza, hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La tragedia si è consumata davanti ai loro occhi.

Un uomo è morto dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera a Civitavecchia. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorsi già presenti per un'altra emergenza.

