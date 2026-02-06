Tragedia al porto di Civitavecchia | uomo perde la vita cadendo da una nave da crociera

Un uomo è morto nel porto di Civitavecchia dopo essere caduto da una nave da crociera. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, sotto gli occhi dei soccorritori già sul posto. La polizia e i vigili del fuoco stanno indagando sulla dinamica, ma al momento non ci sono ancora dettagli certi sulle cause della caduta. La vittima, ancora da identificare, è stata trovata senza vita sulla banchina. La comunità locale è scossa dall’accaduto.

Caduta fatale sotto lo sguardo dei soccorritori già sul posto. Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, al porto di Civitavecchia. Un uomo di mezza età è morto dopo essere precipitato dalla murata di una nave da crociera, mentre sulla banchina erano già presenti i soccorritori impegnati in un altro intervento. Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile. L'allarme e i soccorsi immediati. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, l'allarme è scattato intorno alle 14. Le squadre del distaccamento di Civitavecchia erano già operative a causa del maltempo che sta interessando la zona e, in quel momento, si trovavano presso la banchina 12 per assistere alle operazioni di atterraggio di un elicottero di soccorso.

