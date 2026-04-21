Arredi ergonomici per il Polo d’infanzia

Un finanziamento di 356mila euro proveniente dai fondi ‘pon’ del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato assegnato per l’acquisto di arredi ergonomici destinati al nuovo polo scolastico 0-6 in via Trieste. I fondi sono stati destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi per l’edificio in fase di realizzazione, che ospiterà le scuole dell’infanzia e primi anni di scuola primaria.

Un finanziamento da 356mila euro, attraverso fondi ‘pon’ del ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati al polo scolastico 0-6 Sant’Agostino in fase di realizzazione in via Trieste. I soldi fanno parte di un piano più ampio che il Ministero avviò nel 2014, mentre il polo è un ambizioso progetto avviato dalla Giunta guidata da Gian Francesco Menani, con i primi studi relativi alla struttura risalenti al 2021 e l’approvazione del progetto esecutivo datato 2023. Quasi cinque milioni di euro (4,8, per la precisione) l’investimento necessario alla realizzazione della struttura, 3,3 dei quali...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arredi ergonomici per il Polo d’infanzia Notizie correlate Nuovo polo d'infanzia, al Comune 120mila euro: "Acquistiamo arredi didattici innovativi"Il Comune di Ferrara ha ottenuto un contributo di 120mila euro per l'acquisto di arredi didattici innovativi destinati al nuovo polo per l'infanzia... Nuovi arredi e spazi didattici innovativi: 368 mila euro per le scuole dell’infanziaL’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha ottenuto un nuovo finanziamento di 368 mila euro destinato all’acquisto di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Arredi ergonomici per il Polo d’infanzia; Agropoli, taglio del nastro per il nuovo asilo nido Adele Di Gregorio. Arredi ergonomici per il Polo d’infanziaSassuolo, un finanziamento di 350mila euro dal ministero dell’Istruzione per la struttura destinata a bimbi da zero a sei anni ... ilrestodelcarlino.it Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. orizzontescuola.it Vi siete sicuramente già imbattuti nei nostri bellissimi e nuovissimi arredi Noi ovviamente li adoriamo, fanno la differenza nel vivere Metropolis; e voi che ne pensate - facebook.com facebook