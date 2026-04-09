Nuovo polo d' infanzia al Comune 120mila euro | Acquistiamo arredi didattici innovativi

Il Comune di Ferrara ha ricevuto un finanziamento di 120mila euro destinato all'acquisto di arredi didattici innovativi per il nuovo polo per l’infanzia situato in via Coronella a Chiesuol del Fosso. La cifra rappresenta una quota significativa, considerando che in tutta la regione solo 28 progetti su 100 presentati hanno ottenuto il contributo. La somma sarà utilizzata per arredare gli spazi dedicati ai bambini.

Il Comune di Ferrara ha ottenuto un contributo di 120mila euro per l'acquisto di arredi didattici innovativi destinati al nuovo polo per l'infanzia di via Coronella, a Chiesuol del Fosso: un risultato importante considerando che in Emilia-Romagna solo 28 progetti su 100 presentati sono stati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Nuovi arredi e spazi didattici innovativi: 368 mila euro per le scuole dell’infanziaL’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha ottenuto un nuovo finanziamento di 368 mila euro destinato all’acquisto di... Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi... Temi più discussi: Porano si aggiudica 140mila euro per l'acquisto degli arredi del nuovo Polo scolastico dell'Infanzia; Nuovo polo dell’infanzia a Porano: in arrivo 140mila euro dal PNRR per gli arredi innovativi; Bando nidi d’infanzia, iscrizioni aperte fino al 22 aprile 2026. Consulta il calendario degli open days; Gussola, ecco il progetto del nuovo polo per l'infanzia che sarà realizzato con i fondi regionali. Col bando Seed PA finanziati 914mila euro. Nuovo polo dell’infanzia a Porano: in arrivo 140mila euro dal PNRR per gli arredi innovativiL'Amministrazione comunale di Porano è stata ufficialmente ammessa a un finanziamento di 140.000 euro nell'ambito del bando PNRR destinato all'acquisto di arredi scolastici innovativi per i nuovi Poli ... orvietolife.it Porano, il Comune si aggiudica 140 mila euro per gli arredi del nuovo polo scolastico dell'infanziaE' il quarto Comune umbro per entità del finanziamento. Si completa la struttura realizzata in via Kennedy, costata 1,2 milioni ... corrieredellumbria.it Teleregione Live. . PARCO MICHELUCCI OLBIA, VIA AL MASTERPLAN PER IL NUOVO POLO VERDE E CULTURALE Via libera della Giunta di Olbia al masterplan del Parco Michelucci, nuovo progetto di riqualificazione urbana. Previsti spazi culturali, aree - facebook.com facebook