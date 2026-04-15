Record e titoli italiani | Lamberti e Angiolini protagonisti agli Assoluti

Nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione, due nuotatori si sono distinti, catturando l’attenzione dei presenti e delle telecamere. Durante l’evento, sono stati intervistati dai microfoni di Sofia Altavilla, offrendo spunti sulle loro performance e aspettative per la competizione. La manifestazione prosegue con numerosi titoli in palio e gare di alto livello.

Grande spettacolo nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione, con due protagonisti assoluti che si raccontano ai microfoni di Sofia Altavilla. Michele Lamberti ha firmato una prestazione straordinaria nei 50 dorso, conquistando il titolo italiano e stabilendo il nuovo record italiano, confermandosi tra i migliori specialisti della velocità. Lisa Angiolini, invece, si è laureata campionessa italiana nei 100 rana, imponendosi con autorità e dando un segnale importante in chiave internazionale. In questa intervista doppia: Le emozioni dei protagonisti dopo le loro gare L’analisi tecnica delle prestazioni Gli obiettivi per la stagione e per gli appuntamenti internazionali Gli Assoluti di Riccione rappresentano un passaggio fondamentale verso i grandi eventi della stagione, tra cui gli Europei di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Record e titoli italiani: Lamberti e Angiolini protagonisti agli Assoluti Record e titoli italiani: Lamberti e Angiolini protagonisti agli Assoluti Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. Assoluti Riccione, Lamberti da record nei 50 dorso. Bene QuadarellaNegli Assoluti di Riccione, c’è chi gioisce e chi rallenta: bene Lamberti e Quadarella, mentre non spicca Benedetta Pilato I campionati italiani...