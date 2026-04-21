Armando Izzo dopo la cena con Nancy Gaudino | Amiche di vecchia data I fiori per me sono una roba seria

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Armando Izzo ha commentato per la prima volta alcuni eventi recenti, spiegando che tra lui e Nancy Gaudino c’è una lunga amicizia e che per lui i fiori sono un gesto importante. Ha anche parlato della fine della relazione con Raffaella Fico e dei regali fatti all’ex moglie Titta Angellotti. La cena con Nancy Gaudino è stata descritta come un incontro tra amiche di vecchia data.

Armando Izzo parla per la prima volta dopo la fine della storia con Raffaella Fico, i fiori regalati alla ex moglie Titta Angellotti e la cena con Nancy Gaudino. Il calciatore spiega di aver sempre avuto rispetto per le donne e aggiunge: "I fiori, per me, sono una roba seria".🔗 Leggi su Fanpage.it

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