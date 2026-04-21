Armando Izzo dopo la cena con Nancy Gaudino | Amiche di vecchia data I fiori per me sono una roba seria

Armando Izzo ha commentato per la prima volta alcuni eventi recenti, spiegando che tra lui e Nancy Gaudino c’è una lunga amicizia e che per lui i fiori sono un gesto importante. Ha anche parlato della fine della relazione con Raffaella Fico e dei regali fatti all’ex moglie Titta Angellotti. La cena con Nancy Gaudino è stata descritta come un incontro tra amiche di vecchia data.

Armando Izzo parla per la prima volta dopo la fine della storia con Raffaella Fico, i fiori regalati alla ex moglie Titta Angellotti e la cena con Nancy Gaudino. Il calciatore spiega di aver sempre avuto rispetto per le donne e aggiunge: "I fiori, per me, sono una roba seria".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nancy Gaudino, la donna in foto con Izzo: “Non sono amica di Raffaella Fico, spero torni con la moglie”Si chiama Nancy Gaudino ed è un make-up artist la donna bionda fotografata in compagnia di Armando Izzo qualche giorno fa, proprio nei giorno in cui... Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: “La mia ex moglie non c’entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione”Armando Izzo rompe il silenzio su Instagram dopo le indiscrezioni sulla rottura con Raffaella Fico: "Ho bisogno di fermarmi". Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Raffaella Fico dopo la fine della storia con Armando Izzo: Andava tutto bene poi lui è andato via; Raffaella Fico sull'addio ad Armando Izzo: Un fulmine a ciel sereno; Raffaella Fico, il dolore per l'aborto spontaneo e l'addio di Armando Izzo: il racconto a Verissimo; Raffaella Fico a Verissimo: Se Armando Izzo tornasse? Non ho ancora capito cosa è successo, sto riflettendo. Armando Izzo su ex moglie, Raffaella Fico e paparazzate con altre due donne: Ora parlo ioArmando Izzo, dopo la fine delle relazioni con l'ex moglie e Raffaella Fico, ha rotto il silenzio sulle paparazzate con altre due donne ... gossipetv.com Raffaella Fico, lacrime per la rottura con Armando Izzo dopo la perdita del figlio: Un fulmine a ciel serenoRaffaella Fico racconta la rottura con Armando Izzo dopo la perdita del figlio: la verità sulla fine della relazione a Verissimo. donnaglamour.it "Stavamo provando a creare una famiglia" Raffaella Fico parla per la prima volta della rottura con Armando Izzo e della gravidanza persa. Cosa ha raccontato e se dovesse tornare da lei, quale sarà la sua reazione https://fanpa.ge/nvpLQ - facebook.com facebook