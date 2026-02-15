Calabria colpita dai cicloni | l’Arma dei Carabinieri in prima linea tra soccorso sicurezza e prevenzione dei rischi

Una forte ondata di maltempo ha devastato la Calabria, causando danni e mettendo a dura prova le strutture locali. L’Arma dei Carabinieri ha risposto immediatamente, inviando pattuglie e mezzi per aiutare le persone colpite e mettere in sicurezza le zone più colpite. Durante le operazioni, i militari hanno anche distribuito aiuti e verificato le condizioni di sicurezza nelle aree più a rischio. La popolazione ha espresso gratitudine per l’intervento rapido e concreto delle forze dell’ordine, che continuano a lavorare per prevenire ulteriori pericoli.

Calabria dopo i cicloni: ringraziamenti all'Arma dei Carabinieri e un bilancio tra emergenza e prevenzione. Catanzaro, 15 febbraio 2026 – L'USIC Calabria ha espresso un profondo ringraziamento ai Carabinieri per l'impegno costante e la professionalità dimostrata nelle operazioni di soccorso a seguito dei violenti cicloni che hanno colpito la regione nelle ultime settimane. L'Arma, insieme alle altre forze dell'ordine e alla Protezione Civile, ha operato incessantemente per garantire sicurezza e assistenza a una popolazione duramente provata da danni diffusi e criticità. Un intervento capillare in condizioni estreme.