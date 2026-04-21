Aria fredda in arrivo | cambia il tempo ma il 25 aprile è salvo ecco cosa succede a Messina

Una massa di aria più fredda proveniente dal Nord si sta muovendo verso la regione, portando con sé una perturbazione che attraverserà la Penisola nella giornata di giovedì. Nonostante il cambiamento delle condizioni meteorologiche, il 25 aprile a Messina non subirà variazioni significative e si prevede che il tempo rimarrà stabile. La perturbazione continuerà il suo percorso verso sud, interessando in modo più diretto altre zone dell’isola nei prossimi giorni.

Correnti di aria più fredda di matrice settentrionale accompagnano una perturbazione che nel suo transito sulla Penisola raggiungerà la Sicilia nella giornata di giovedì. Sono le previsioni del meteorologo Carlo Migliore di 3BMeteo. Secondo l'esperto, in particolare sulla città di Messina il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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