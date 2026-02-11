Questa sera cambia tutto ad Amici 25. Il regolamento del serale si ridisegna, eliminando le sfide classiche e la classifica che finora giocava un ruolo importante. Ora i concorrenti si preparano a una fase più difficile e imprevedibile.

Amici 25 entra nella fase più delicata e il regolamento per il serale cambia in modo netto. Niente più sfide classiche e graduatoria che pesa come non mai. Gli allievi di Amici 2026 devono ora convincere direttamente i professori per ottenere la maglia dorata. Ogni esibizione diventa decisiva e basta un ultimo posto per restare fuori. Il talent di Maria De Filippi alza l'asticella e rende la corsa al serale ancora più tesa. Amici, Elena lascia Anna Pettinelli e va da Zerbi: Valentina ad un "bivio" Stop alle sfide: la classifica diventa decisiva. Con le nuove regole di Amici 25, si chiude il capitolo delle sfide settimanali.

© Anticipazionitv.it - Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succede

Il Serale di Amici 25 si avvicina e tra gli studenti aumentano le tensioni.

Amici 25: cambia il regolamento, Kiara in bilico e Pettinelli (perfida) 'cancella' la prima maglia del SeraleOggi, domenica 8 febbraio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: ecco gli ospiti, le classifiche e le importanti novità per accedere al Serale ... libero.it

Amici 25, Valentina cambia profA seguito del confronto con la Pettinelli, Valentina ha fatto ritorno in Casetta e comunicato ai suoi compagni di avere deciso di andare avanti con la prof di Amici 25. Una mossa che alcuni hanno ... novella2000.it

