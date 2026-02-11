Amici 25 cambia il regolamento per il serale | cosa succede

Questa sera cambia tutto ad Amici 25. Il regolamento del serale si ridisegna, eliminando le sfide classiche e la classifica che finora giocava un ruolo importante. Ora i concorrenti si preparano a una fase più difficile e imprevedibile.

Amici 25 entra nella fase più delicata e il regolamento per il serale cambia in modo netto. Niente più sfide classiche e graduatoria che pesa come non mai. Gli allievi di Amici 2026 devono ora convincere direttamente i professori per ottenere la maglia dorata. Ogni esibizione diventa decisiva e basta un ultimo posto per restare fuori. Il talent di Maria De Filippi alza l’asticella e rende la corsa al serale ancora più tesa. Amici, Elena lascia Anna Pettinelli e va da Zerbi: Valentina ad un “bivio” Stop alle sfide: la classifica diventa decisiva. Con le nuove regole di Amici 25, si chiude il capitolo delle sfide settimanali. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

