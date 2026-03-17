Alta pressione tempo stabile sulla Bergamasca Dai Balcani in arrivo aria fredda
Martedì 17 marzo, la Bergamasca si trova sotto un cielo sereno grazie all'alta pressione che mantiene il tempo stabile. Dopo un weekend caratterizzato da pioggia e temperature più rigide, ieri si è osservato un ritorno del sole sulla zona. Nel frattempo, si segnala l’arrivo di aria fredda proveniente dai Balcani.
È martedì 17 marzo e, dopo un weekend con pioggia e aria fredda, ieri il sole è tornato a scaldare il territorio orobico. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Tempo stabile oggi sulla nostra regione per la presenza di un’area di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, ma dai Balcani è in arrivo un nucleo di aria fredda che interesserà maggiormente l’Italia nella giornata di domani. A seguire nei giorni successivi rimarranno correnti orientali un pochino più fredde in un contesto di tempo variabile. Martedì 17 marzo 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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