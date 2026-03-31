Ferrara Sotto le Stelle | Andrea Laszlo De Simone porta in sala il suo progetto audiovisivo

Martedì 21 aprile alle 21, presso la Sala Estense, si terrà la proiezione di ‘Una lunghissima ombra’, un progetto audiovisivo di Andrea Laszlo De Simone ispirato al suo ultimo album pubblicato da 42. L’evento si svolge all’interno della collaborazione tra il cinema Boldini e Ferrara Sotto le Stelle, in occasione del trentennale del festival. La proiezione è parte di un evento speciale dedicato alla musica e al cinema.

Non è un film nel senso tradizionale e non è un concerto. ‘Una lunghissima ombra’ è un'opera che sta in mezzo, in un territorio che Andrea Laszlo De Simone abita da anni con una coerenza rara nel panorama musicale italiano e internazionale. Cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore, De Simone è un artista che lavora in solitudine nel suo Ecce Homo Studio, costruendo ogni suono in prima persona. Da ‘Uomo donna’, annoverato da Rolling Stone tra i dieci migliori dischi solisti italiani degli ultimi vent'anni, alla suite orchestrale di ‘Immensità’, canzone più trasmessa nel 2020 dalla radio nazionale francese... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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