Arezzo ha segnalato un nuovo caso di Dengue, portando all'ordinanza di disinfestazione prevista per questa notte. L'intervento partirà alle 22 del 21 aprile e continuerà fino alle 5 del 22 aprile. L'operazione coinvolgerà anche giardini e aree verdi private, che devono essere aperti per consentire le operazioni di disinfestazione. La misura mira a contenere la diffusione del virus nella zona.

AREZZO – Nuovo caso di virus Dengue ad Arezzo, capace di far scattare l’ordinanza di disinfestazione. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22 di stasera, 21 aprile, e si protrarrà per tutta la notte, fino alle 5 di mercoledì 22. Riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri intorno all’ospedale San Donato e nella zona compresa tra via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio e via Amedeo Modigliani. È richiesto a coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: nuovo caso di Dengue. Stanotte disinfestazione: aprire giardini e aree verdi private

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