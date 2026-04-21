Aretino 9 maxi impianti eolici | il Governo decide sul paesaggio

Nell’area dell’Aretino sono stati presentati nove progetti di impianti eolici che stanno suscitando un acceso dibattito. La questione riguarda la compatibilità tra le esigenze di produzione energetica e la tutela del paesaggio locale. La decisione finale su questi progetti è arrivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ora il compito di valutare le diverse istanze e le implicazioni ambientali e paesaggistiche.

L’area dell’Aretino è teatro di una collisione tra necessità energetiche e tutela del paesaggio, con nove progetti di impianti eolici che hanno spostato il baricentro della discussione fino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione di queste infrastrutture, caratterizzate da pale alte 200 metri, vede coinvolti tre impianti già operativi, altri già autorizzati e diversi ancora in attesa del via libera ministeriale, alimentando scontri tra sindaci, presidenti di Regione e associazioni locali. Business locale e stallo decisionale. Dietro i maxi investimenti per l’energia pulita si muovono capitali significativi, con la partecipazione di soggetti economici radicati nel territorio, tra cui spicca un noto orafo aretino impegnato nelle società che gestiscono gli investimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aretino, 9 maxi impianti eolici: il Governo decide sul paesaggio Notizie correlate Cittadini si mobilitano sul Crociglia: contro espansione impianti eolici in area protettaSabato 7 febbraio, al tramonto, sul crinale del Monte Crociglia, tra Ferriere e il confine con la Val Tidone, si accenderà una fiaccolata che non è... Impianti eolici industriali. Spunta il referendum consultivo tra i cittadiniLa realizzazione di grandi parchi eolici sul territorio di Gubbio tiene ancora banco in città.