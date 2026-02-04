Cittadini si mobilitano sul Crociglia | contro espansione impianti eolici in area protetta

Sabato sera, sul Monte Crociglia, cittadini e ambientalisti si ritroveranno per una fiaccolata contro l’espansione degli impianti eolici in una zona protetta. La manifestazione parte alle ultime luci del giorno, tra Ferriere e la Val Tidone, e vuole essere un segnale forte di protesta contro i progetti che minacciano l’area. Non si tratta di un semplice corteo, ma di un modo per far sentire la voce di chi vive e ama quei territori.

Sabato 7 febbraio, al tramonto, sul crinale del Monte Crociglia, tra Ferriere e il confine con la Val Tidone, si accenderà una fiaccolata che non è solo un gesto simbolico, ma un grido di allarme. Più di mille persone, secondo le stime degli organizzatori, si sono già registrate per partecipare a un'azione collettiva che non riguarda solo l'ambiente, ma il futuro stesso del paesaggio piacentino. L'obiettivo è chiaro: fermare il progetto "Ferriere Wind", un piano di espansione eolica che prevede l'installazione di turbine in un'area protetta, riconosciuta come zona di particolare valore naturalistico e paesaggistico.

