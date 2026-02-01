Un nuovo quartiere all’ex Necchi | ecco il progetto da oltre 112mila metri quadri destinati ad aree verdi e spazi pubblici

Un nuovo quartiere prende forma nell’area dell’ex Necchi a Pavia. Oltre 112mila metri quadri di spazio verranno trasformati in zone verdi e spazi pubblici. Il progetto nasce da un percorso di condivisione con cittadini e associazioni, non da decisioni imposte dall’alto. Ora si aspetta che tutte le pratiche vadano avanti, mentre le prime asfaltature e lavori preliminari si preparano a partire.

Pavia, 1 febbraio 2026 – Non un progetto calato dall'alto, ma ottenuto attraverso un percorso di condivisione. Il primo tassello per l'ex Necchi è stato posato ieri. In Università, davanti a un pubblico numeroso, è stato presentato il Master Plan di rigenerazione urbana dell'area promosso da Supernova con un investimento di oltre 200 milioni. Su una superficie complessiva di 112mila metri quadrati, in una posizione strategica tra Naviglio Pavese e Scalo Pavia, come progettato da Arup si realizzeranno opere pubbliche di connessioni strategiche quali la radiale (bretella che collegherà lo svincolo della tangenziale di via Olevano con viale Repubblica), la passerella sul Navigliaccio, il sottopasso ciclopedonale.

