Arco centra il 5 al Superenalotto e porta a casa 14mila euro

Da trentotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'estrazione del Superenalotto di sabato 18 aprile, un giocatore di Arco ha centrato un “5” e vinto poco più di 14.000 euro. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i residenti dell’Alto Garda Trentino, in particolare nella città di Arco, dove si sono celebrati i risultati dell’ultima estrazione. Nessun altro dettaglio sulla schedina vincente è stato reso pubblico.

Fa festa l’Alto Garda Trentino dopo l’ultima estrazione del Superenalotto. E più precisamente è ad Arco che si festeggia, dove l’ultimo concorso di sabato 18 aprile ha permesso a un fortunato giocatore di portare a casa poco più di 14mila euro, grazie a un “5”.La giocata vincente è stata fatta.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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