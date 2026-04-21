Arco centra il 5 al Superenalotto e porta a casa 14mila euro

Durante l'estrazione del Superenalotto di sabato 18 aprile, un giocatore di Arco ha centrato un “5” e vinto poco più di 14.000 euro. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i residenti dell’Alto Garda Trentino, in particolare nella città di Arco, dove si sono celebrati i risultati dell’ultima estrazione. Nessun altro dettaglio sulla schedina vincente è stato reso pubblico.

Fa festa l’Alto Garda Trentino dopo l’ultima estrazione del Superenalotto. E più precisamente è ad Arco che si festeggia, dove l’ultimo concorso di sabato 18 aprile ha permesso a un fortunato giocatore di portare a casa poco più di 14mila euro, grazie a un “5”.La giocata vincente è stata fatta.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Cene: centrato il 5 al SuperEnalotto, il vincitore porta a casa quasi 35mila euroCene, 7 aprile 2026 – Festeggia Cene, in Val Seriana, nell’ultimo concorso del SuperEnalotto, quello del sabato pre-pasquale, il 4 aprile. Leggi anche: SuperEnalotto, festa in Campania: centrato un “5” da oltre 14mila euro Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Arco, centra il 5 al Superenalotto e porta a casa 14mila euro; Arco, pinch point ancora al centro delle polemiche: interrogazione del PATT; Prostituzione mascherata da centro massaggi: chiuse 5 strutture, sequestrati oltre 50mila euro; Presentata la Stramilano 2026: attesi migliaia di partecipanti tra centro e Arco della Pace. Dragon Ball Super avrà un remake dell'arco della Resurrezione di F e ci sono alcune cose che deve assolutamente fare per non deludere. https://anime.everyeye.it/notizie/dragon-ball-super-3-cambiamenti-rendere-epico-remake-resurrezione-f-872916.html - facebook.com facebook ProAlp nasce dalla collaborazione tra 4 amministrazioni regionali dell’arco alpino, @regionepiemonte , @ValledAosta , @auvergnerhalpes e @UPFrenchRiviera con Formont, Fondazione Montagna Sicura, Cluster Montagne e AFRAT per lo sviluppo delle x.com