Ogni anno, nel borgo di circa tremila abitanti in Sicilia, si tiene la tradizione degli archi di Pasqua, durante la quale il pane siciliano viene modellato in forme di sculture viventi. Questa manifestazione coinvolge i residenti e richiama visitatori da zone vicine. La preparazione delle opere di pane richiede diverse ore di lavoro, con le sculture che vengono esposte per alcune giornate nel centro del paese.

Ogni anno, nel cuore della Sicilia, un borgo di tremila anime si trasforma in un museo a cielo aperto. Canne di bambù, arance, legumi e pane lavorato a mano: gli archi pasquali di San Biagio Platani sono un patrimonio vivo che il mondo fatica ancora a conoscere. C’è un momento dell’anno in cui le strade di San Biagio Platani, paesino dell’Agrigentino di poco più di tremila abitanti, smettono di essere semplici asfalto e pietra e diventano qualcosa d’altro. Qualcosa di difficile da descrivere a parole, ma che lascia senza fiato chiunque vi capiti nel periodo pasquale. Lungo le vie principali del centro storico si elevano strutture alte anche...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Archi di Pasqua a San Biagio Platani: quando il pane siciliano diventa scultura vivente

Notizie correlate

Archi di Pasqua, San Biagio Platani torna a costruire il suo capolavoro tra fede e memoriaC’è un momento, ogni anno, in cui un intero paese torna a rivelare una delle sue essenze più antiche e riconoscibili.

Leggi anche: Gli Archi di Pasqua a San Biagio Platani su Rai 3: due servizi dedicati alla tradizione

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cosa fare ad Agrigento, Trapani e Caltanissetta dal 17 al 19 aprile 2026: dal concerto di Tony Esposito agli Archi di Pasqua; Festival di Pasqua, doppia esibizione degli allievi di Ilija Marinkovic; Triduo GS. Preziosi ai Suoi occhi; Concerto di musica sacra ispirato alla Pasqua, dalla Passione di Cristo alla Resurrezione.

Gli Archi di Pasqua a San Biagio Platani su Rai 3: due servizi dedicati alla tradizioneSan Biagio Platani e i suoi suggestivi Archi di Pasqua approdano su Rai 3. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile e la rete televisiva nazionale trasmetterà due servizi dedicati alla tradizione che ogni anno ... agrigentonotizie.it

Gli archi di Pasqua sotto ai quali si anima una comunitàSi lavora ogni anno segretamente sino alla notte successiva per svelare nel giorno della Santa Pasqua la magnificenza delle opere realizzate tutte con il pane e decorate con elementi della natura. Gli ... vita.it

Vito Brullo. Mario Santani · Emozioni. San Biagio Platani: gli Archi di Pasqua - facebook.com facebook