Gli Archi di Pasqua a San Biagio Platani su Rai 3 | due servizi dedicati alla tradizione

Da agrigentonotizie.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Archi di Pasqua a San Biagio Platani saranno protagonisti di due servizi trasmessi su Rai 3 mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. La rete televisiva nazionale dedicherà attenzione alla tradizione che ogni anno attira visitatori e appassionati provenienti da tutta la Sicilia e oltre. La trasmissione si concentrerà sulla rappresentazione e l’atmosfera legate a questa manifestazione.

San Biagio Platani e i suoi suggestivi Archi di Pasqua approdano su Rai 3. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile e la rete televisiva nazionale trasmetterà due servizi dedicati alla tradizione che ogni anno richiama visitatori e appassionati da tutta la Sicilia e non solo.Il primo appuntamento l'8. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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