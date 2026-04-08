Gli Archi di Pasqua a San Biagio Platani su Rai 3 | due servizi dedicati alla tradizione

Gli Archi di Pasqua a San Biagio Platani saranno protagonisti di due servizi trasmessi su Rai 3 mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. La rete televisiva nazionale dedicherà attenzione alla tradizione che ogni anno attira visitatori e appassionati provenienti da tutta la Sicilia e oltre. La trasmissione si concentrerà sulla rappresentazione e l’atmosfera legate a questa manifestazione.

San Biagio Platani e i suoi suggestivi Archi di Pasqua approdano su Rai 3. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile e la rete televisiva nazionale trasmetterà due servizi dedicati alla tradizione che ogni anno richiama visitatori e appassionati da tutta la Sicilia e non solo.Il primo appuntamento l'8. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Archi di Pasqua, San Biagio Platani torna a costruire il suo capolavoro tra fede e memoriaC’è un momento, ogni anno, in cui un intero paese torna a rivelare una delle sue essenze più antiche e riconoscibili. Leggi anche: A Casteltermini gli archi e la tradizione: il giorno de "Lu Ncontru" accende la Pasqua Gli archi di pane di San Biagio Platani Temi più discussi: Un vero capolavoro della cultura contadina. Gli Archi di Pane a San Biagio Platani; Gli Archi di Pasqua di San Biagio Platani; Il Coro e quintetto d'archi Ad Novas protagonista del Concerto di Pasqua alla Stella Maris a Milano Marittima; A Casteltermini gli archi e la tradizione: il giorno de Lu Ncontru accende la Pasqua. San Biagio Platani costruisce il suo miracolo e torna a mostrare gli Archi di PasquaArchi di pane, canne, grano, fiori e memoria: dal 5 aprile al 3 maggio il borgo agrigentino rinnova uno dei riti pasquali più sorprendenti del Mediterraneo ... grandangoloagrigento.it Gli archi di Pasqua sotto ai quali si anima una comunitàSi lavora ogni anno segretamente sino alla notte successiva per svelare nel giorno della Santa Pasqua la magnificenza delle opere realizzate tutte con il pane e decorate con elementi della natura. Gli ... vita.it Terra di Sicilia. . Gli Archi di Pasqua di San Biagio Platani ( Agrigento ) nel giorno di festa fanno da cornice all'incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna. A questa tradizione si deve la nascita delle due confraternite, Madunnara e Signurara, che con tanta passi - facebook.com facebook