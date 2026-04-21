Durante un pomeriggio dedicato a riflessioni leggere, si è deciso di immaginare un matrimonio in chiesa interpretato dai più noti registi e drammaturghi contemporanei. L'esercizio, svolto in modo informale, ha coinvolto l'idea di mettere due sposi all’interno di un rito religioso e di associare questa scena a uno stile cinematografico o teatrale riconoscibile. Nessuna analisi approfondita o deduzione è stata fatta, solo un gioco di immaginazione.

In un pomeriggio di oziose riflessioni abbiamo provato per gioco a prendere un tema a caso - un matrimonio in chiesa - e a immaginarlo svolto dai più reputati registi e drammaturghi contemporanei. Ecco che ne viene fuori. Fellini Facile: una chiesa moderna all’Eur, con tanto clero e tanto Cottolengo tra le navate che la cerimonia è lontana e non si vede neanche. Antonioni Un portacenere-réclame (5 minuti). Un fiore che cade (3 minuti e 30’’), Un crocifisso astratto (3 minuti da un lato, 2 dall’altro). Un corridoio bianco a vetrate, deserto. Un uomo? Una clinica? Una fabbrica di dentifrici? La centrale del latte? Ecco la faccia di lei, indecisissima; e subito dopo un cielo nuvoloso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arbasino, oziose riflessioni. Metti due sposi in chiesa e il tic di un grande regista

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