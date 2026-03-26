Al Grande Fratello Vip si sono verificate tensioni tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, con una lite che ha portato a scambi di accuse. Durante il confronto, sono stati rivolti commenti diretti e si sono verificati alcuni gesti considerati provocatori. La situazione si è fatta più accesa, evidenziando un rapporto caratterizzato da attriti tra le due concorrenti.

I momenti di tensioni al Grande Fratello Vip non mancano, ormai è chiaro che tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini non corra buon sangue. Dopo la terza puntata del reality l'imitatrice ha detto che la gieffina si comporta in modo orrendo e che la sua è cattiveria gratuita. A detta sua dice cose pesanti, l'ha accusata di non essere vera, pensa che giochi in modo sporco e che le piaccia mettere zizzania nella casa più spiata dagli italiani. Ieri pomeriggio le due hanno litigato, Alessandra Mussolini le ha fatto notare di aver fatto un brutto gesto avvicinandosi a lei con il pugno alzato, l'ha anche invitata a picchiarla ma Francesca Manzini si è scusata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Francesca e Alessandra : “Metti zizzania”, il brutto gesto

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