Arbasino Autocronologia e noi | Leggerlo è una sfida continua | si muove tra il capriccio e l’archivio

Mica lo riesci a catturare Alberto Arbasino. Ti scivola fra le dita. E ti scivolano via i suoi volti, i suoi nomi, i suoi riferimenti. Un’intelligenza (una scrittura) espansa. A cui Raffaele Manica sta dedicando una vita di studi. Critico e professore di letteratura per l’Università di Roma Tor Vergata, è lui a curare la nuova edizione di " Autocronologia ", appena uscito per Adelphi. Un gioiellino. Dove l’intellettuale di Voghera prova a raccontare sé stesso. O qualcosa del genere. Visto che odiava abbastanza l’operazione. Così come il proustismo di maniera, "la rievocazione sentimentale e patetica di nonne e bisnonne". Che poi in pratica vuol dire buttare al macero metà dei libri italiani usciti nell’ultimo decennio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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