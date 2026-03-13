Petroliera russa alla deriva l’Italia si muove | Spetta a Malta il controllo noi pronti a collaborare

L’allarme sembra rientrato, per l’Italia, perché la Petroliera russa “Arctic Metagaz”, carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, si è allontanata di qualche miglio da Linosa, in direzione Est. L e correnti continuano a ‘spingerla’ verso Malta. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbe, al momento, il rischio inquinamento. Mezzi della Marina militare italiana – un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento – restano vicini al relitto alla deriva pronti a intervenire, nel tratto di mare fra le isole Pelagie e Malta, soltanto in caso d’emergenza. Petroliera russa, l’Italia si muove ma spetta a Malta intervenire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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