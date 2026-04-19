L’autore ha scritto di sé utilizzando la terza persona, uno stile che solo un grande scrittore come lui avrebbe potuto adottare senza risultare pomposo o fuori luogo. Il testo si concentra sulla sua capacità di analizzare e descrivere l’Italia e se stesso con un tono che combina ironia e precisione. La narrazione si presenta come un’autocronologia, un racconto personale che si intreccia con la storia del paese.

Solo Alberto Arbasino avrebbe potuto scrivere di sé in terza persona senza sembrare un Napoleone da manicomio. Ci vuole del genio per riuscire nell’impresa. E infatti in questa sua Autocronologia – un titolo il più possibile asettico per un genere che faceva a pugni con il suo riserbo – ripubblicata da Adelphi dopo oltre quindici anni con la curatela di Raffaele Manica (p. 246, €16), già curatore del Meridiano sul grande lombardo, è tutto un rincorrere fatti, incontri, anche mondani, con molte digressioni e qualche rivelazione sui suoi libri più importanti. Con ogni probabilità sarà mondano anche partecipare alle presentazioni del libro da...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L’Autocronologia che racconta l’Italia (e pure noi)

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