La lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più intensa nel campionato di seconda divisione, con tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite. Attualmente, dieci squadre si sfidano per mantenere il posto in categoria, con sei di esse racchiuse in appena quattro punti di distanza. La competizione si fa serrata e ogni risultato può fare la differenza in questa fase cruciale della stagione.

Si infiamma la corsa per la salvezza con ben dieci squadre a lottare strenuamente per difendere la cadetteria, sei delle quali nel perimetro di soli quattro punti. Gli Aquilotti, ultimi in classifica con 33 punti, per sperare di restare in Serie B dovranno compiere un autentico miracolo vincendo le tre difficilissime partite che restano contro il Catanzaro, il Venezia e il Pescara. Per un’impresa di questa portata occorrerebbe, oltre alle indispensabili doti tecniche e agonistiche, anche una buona dose di fortuna che, a ben vedere, in questa tribolatissima stagione infarcita di errori e limiti in quantità industriale, gli Aquilotti non hanno quasi mai avuto se si pensa ai gol da cineteca degli avversari, alle reti fallite per pochi centimetri e a qualche grave errore arbitrale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquile, in salita la battaglia per la salvezza. Tre vittorie in tre partite per poter sperare

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