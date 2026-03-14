La Pallacanestro 2.015 Forlì ha ottenuto una vittoria a Cividale, confermando la propria efficacia nei tiri da tre punti, con una percentuale del 40%. In questa stagione, la squadra ha conquistato nove vittorie su dieci partite in cui ha mostrato questa caratteristica, che si rivela determinante nel cammino verso la salvezza. La squadra sta cercando di trovare una prestazione convincente anche in casa.

Nel successo conquistato a Cividale, la Pallacanestro 2.015 Forlì ha ritrovato uno dei marchi di fabbrica che più spesso, in stagione, ne ha determinato fortune e inciampi: il tiro da tre punti. Croce e delizia, appunto. Ma quando la serata dall’arco gira nel verso giusto, i numeri raccontano una storia piuttosto chiara. In Friuli l’ Unieuro ha chiuso con un eccellente 50% nel tiro pesante, frutto di un 1224 complessivo. Tradotto: 36 degli 84 punti finali sono arrivati da oltre l’arco (nella foto Simone Pepe, che ha chiuso con 35). Una quota considerevole dell’intero bottino offensivo, soprattutto se si considera che mantenere il 50% con un volume di tentativi così elevato non è affatto usuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serve una Forlì ‘calda’ per la lotta salvezza. In 9 vittorie su 10 ha tirato col 40% da tre

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