L’analisi del calendario e della classifica | battere la Livorno in crisi significherebbe obbligare Cento a tre vittorie nelle ultime quattro La gara cruciale | domenica coi toscani vale mezza salvezza

A quattro turni dal termine della stagione, la squadra si trova a un passo da un risultato che potrebbe cambiare le sorti della sua salvezza. La vittoria contro Roseto, in programma domenica, rappresenta un’occasione importante, mentre la sfida contro la Livorno, attualmente in difficoltà, potrebbe obbligare Cento a ottenere tre vittorie nelle ultime quattro partite. La partita coi toscani è considerata decisiva per la permanenza in categoria.

A quattro giornate dalla fine, la vittoria su Roseto può essere una svolta nella corsa per evitare i playout. I biancorossi hanno allungato a +4 su Cento nel duello per un posto al sole e, nei 160’ conclusivi di regular season, possono permettersi di perdere una partita in più rispetto agli emiliani. Una situazione che cambia sensibilmente le prospettive delle ultime quattro giornate: ora non resta che completare l’opera. Ma quante vittorie servono davvero per brindare alla salvezza? Un solo successo potrebbe non bastare, mentre due referti rosa sarebbero una sorta di ipoteca sulla permanenza in categoria. In questo modo Forlì raggiungerebbe 28 punti: proprio la quota salvezza fissata suggerita delle analisi delle ultime stagioni (tenendo conto del fatto che il girone conta 19 squadre). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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