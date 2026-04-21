Aprilia avverte su possibili sfide nella corsa al titolo di Martin e Bezzecchi

In vista delle prossime gare, Aprilia segnala possibili difficoltà nella conquista del titolo da parte di Martin e Bezzecchi. La casa motociclistica ha comunicato che ci sono sfide da affrontare per entrambi i piloti, senza specificare ulteriori dettagli. La situazione interna alla squadra sembra essere sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi nelle competizioni in programma. La tensione tra i due piloti resta uno degli aspetti monitorati dalla squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aprilia si trova a fronteggiare un’insolita sfida interna in questa stagione, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi in corsa per il titolo. Marco Melandri, ex pilota MotoGP, ha lanciato un avvertimento sulle difficoltà che si presenteranno durante questa intensa competizione tra i due piloti. Marco Bezzecchi ha già dimostrato la sua superiorità, vincendo in tutte le tre gare di campionato finora disputate. Nonostante ciò, la sua leadership in classifica è precaria: Bezzecchi precede Martin di solo quattro punti....🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Aprilia avverte su possibili sfide nella corsa al titolo di Martin e Bezzecchi. Notizie correlate Leggi anche: Marc Marquez avverte: Bezzecchi ha Valentino Rossi al suo fianco nella corsa al titolo MotoGP. Leggi anche: Bezzecchi trionfa in Brasile, precedendo Martin: storica doppietta per Aprilia nella MotoGP.