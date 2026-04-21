Aprilia all’attacco di Jerez | Bezzecchi vuole allungare la striscia vincente e continuare a sognare
Aprilia Racing torna in pista per il quarto appuntamento stagionale, il primo in Europa, sul Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Bezzecchi cerca di proseguire la serie di vittorie e di mantenere vivo il sogno di un buon risultato. La gara si svolge in Spagna, con Aprilia che punta a migliorare le proprie prestazioni rispetto alle tappe precedenti.
Aprilia Racing torna in pista per il quarto appuntamento stagionale, il primo in Europa, sullo storico Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Marco Bezzecchi arriva in Spagna forte della serie di vittorie consecutive conquistate nelle prime tre gare lunghe e determinato a confermare la propria.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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