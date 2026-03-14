LIVE Sinner-Zverev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il n2 vuole allungare la striscia

Benvenuti alla diretta della semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il match si svolge in un clima di grande attesa, con il tennista italiano che cerca di prolungare la sua serie positiva e il tedesco pronto a mettere in difficoltà l’avversario. La partita sta per iniziare e i fan sono pronti a seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte il numero 2 del mondo Jannik SINNER e il temibile tedesco Alexander Zverev. Redivivo, Zverev si trova a giocare l’ennesima semifinale in un torneo di questa caratura e per issarsi nella 16^ finale dovrà superare uno dei due attuali dominatori del circuito. Sinner ha perso solamente una partita nei Masters 1000 degli ultimi due anni prima della finale, quella in cui i crampi hanno avuto la meglio sul pusterese a Shanghai contro Griekspoor. Sinner che è anche in caccia del 6° titolo Masters 1000 e, per farlo, dovrà con ogni probabilità ritrovare quel miglior tennis che, dai fasti delle ATP Finals, pare aver smarrito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 vuole allungare la striscia

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Tien 6-1, 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria convincente che vale la semifinale con Zverev

LIVE Berrettini-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: grande attesa per il 2° turno di cartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo...

Altri aggiornamenti su LIVE Sinner Zverev ATP Indian Wells...

Temi più discussi: Sinner-Zverev, semifinale sabato alle 21.30 su Sky; Sinner-Zverev, in palio la finale: quando e dove vederla; Quando si gioca Sinner-Zverev, ATP Indian Wells 2026: due ipotesi di orario per la semifinale, tv, streaming; Classifica ATP live, 13 marzo 2026: il distacco aggiornato tra Alcaraz e Sinner dopo i quarti di Indian Wells, Zverev tallona Djokovic per il 3° posto.

Sinner-Zverev all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streamingSarà Sascha Zverev l'ultimo ostacolo sulla strada di Jannik Sinner per cercare di approdare all'ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro arriva all'appuntamento della semifinale dopo no ... sport.sky.it

Sinner-Zverev: quando si gioca e dove vedere la semifinale di Indian WellsJannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells e conquista la semifinale del Masters 1000 californiano per la terza volta in carriera. L’azzurro ha ottenuto il pass per il penultimo atto grazie al ... tag24.it

Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev a Indian Wells questa sera, Sabato 14 Marzo, non prima delle 21:30 italiane! A seguire ci sarà l'altra semifinale maschile tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (non prima delle 23 italiane). x.com

Sinner domina a Indian Wells: domani semifinale contro Zverev - facebook.com facebook