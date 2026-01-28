Il cantiere del Mercato ortofrutticolo a gonfie vele

Il cantiere del Mercato ortofrutticolo va avanti senza sosta. I lavori pubblici hanno preso il ritmo giusto e si vede. Gli operai lavorano ogni giorno per rispettare i tempi, e già si delineano le prime strutture. La zona si riempie di rumori e movimento, mentre l’amministrazione si concentra per portare a termine il progetto nel minor tempo possibile.

I lavori pubblici continuano a dettare l'agenda dell'amministrazione comunale. A partire dal maxi-cantiere al Mercato ortofrutticolo, che procede a ritmi spediti. Terminato il getto della platea per la nuova grande struttura da 730 metri quadri che ospiterà le celle frigo (per cui sono servite circa 22 autobotti), sono adesso in corso le opere di carpenteria per la realizzazione delle colonne del nuovo fabbricato. In parallelo è previsto il getto della platea anche per la nuova struttura adibita agli spogliatoi e per quella destinata alla ricarica dei muletti elettrici (in fase di acquisto). Già acquistati, invece, i tre mezzi elettrici (Ford Transit Courier) che saranno a disposizione del Consorzio del mercato per le consegne della merce sul territorio: i furgoncini sono attualmente in concessionaria, dov'è in corso la loro immatricolazione.

